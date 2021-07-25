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Haberler Ekonomi İzmir yüksek teknolojili üretimin merkezi olmalı

İzmir yüksek teknolojili üretimin merkezi olmalı

İzmir yüksek teknolojili üretimin merkezi olmalı

25.7.2021

BATI Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonunun (BASİFED) düzenlediği çevrimiçi toplantıya İYTE Rektörü Yusuf Baran ve 12. Dönem ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri konuk oldu. Toplantının açılışında konuşan BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, "Birçok alanda ön plana çıkan İzmir yapısı, potansiyeli, organize sanayi imkanları ve bölge havzası ile yüksek teknolojinin başkenti olabilir. Artık akademi sanayi iş birliğini sözden öteye, ete kemiğe büründürme zamanı geldi. İzmir, Türkiye'nin bilişim, inovasyon ve yazılım odaklı yüksek teknoloji üssü olma, katma değeri çok yüksek üretimin merkezi olma mecburiyetinde. Böylece İzmir atılım gösterecektir" dedi.
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