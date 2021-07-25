İzmir'de icradan satılık arsa!

Mahkeme İzmir'in Karaburun ilçesinde bulunan 2.834 metrekara arsa için satış kararı verdi. Arsanın Yeniliman mevkine 1,7 km. mahalle merkezine 4,7 km, ilçe merkezine 11 km ve denize 130 metre mesafede olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 21.09.2021 14:00 belirlendi.