Kamu işçileri gelecek yeni teklifi bekliyor

TOPLAMDA 600 binden fazla kamu işçisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde, bu hafta hükümetten yeni teklif bekleniyor. Görüşmeleri Türk-İş adına yürüten Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar "Kendilerine de ilettik. Artık daha geç olmadan hemen önümüzdeki hafta yeni teklifi bekliyoruz. Biz de o teklifi kendi içimizde değerlendireceğiz" dedi.

Ağar ilk teklifin hayal kırıcı olduğunu belirtirken, şunları söyledi: "İlerleyen bir süreç var. Genelde temmuz ortasında son teklifler verilmiş oluyordu. O nedenle haftaya sürecin hızlanmasını bekliyoruz. Gelen teklifi tek başımıza değerlendirmeyeceğiz. Üyelerimize soracağız, tatmin edici olup olmadığına bakacağız. Gelen geri dönüşlere bakacağız, üyelere sorup öyle bir karar alacağız."