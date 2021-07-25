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Haberler Ekonomi Kayseri'de icradan satılık ev

Kayseri'de icradan satılık ev

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde bulunan 389 metrekare büyüklüğündeki ev mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda evin satış fiyatı da belirtildi.

Kayseri'de icradan satılık ev

25.07.2021, 09:25 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021, 09:25

Mahkeme Kayseri'nin Özvatan ilçesinde bulunan 389 metrekare kargir ev için satış kararı verdi. Evin giriş kapısının demir doğrama, zeminlerinin mozaik beton kaplama olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Evin satış tarihi olarak 08.10.2021 13:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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