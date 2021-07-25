Kayseri'de icradan satılık ev

Mahkeme Kayseri'nin Özvatan ilçesinde bulunan 389 metrekare kargir ev için satış kararı verdi. Evin giriş kapısının demir doğrama, zeminlerinin mozaik beton kaplama olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Evin satış tarihi olarak 08.10.2021 13:00 belirlendi.