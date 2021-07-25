  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kuraklığa dayanıklı arpa verimiyle çiftçiyi sevindirdi

Kuraklığa dayanıklı arpa verimiyle çiftçiyi sevindirdi

Kuraklığa dayanıklı arpa verimiyle çiftçiyi sevindirdi

25.7.2021

KONYA'DA üç genç ziraat mühendisinin ıslah ettiği arpa çeşidi, kurak geçen sezonda ortalamanın üç katı verimle üreticinin yüzünü güldürdü. Konya'da faaliyet gösteren tohum şirketinin sahibi Samet Ergündüz, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde birlikte öğrenim gördüğü iki arkadaşıyla sektöre girdiğini söyledi. Ergündüz, "6 sıralı arpa çeşidini çiftçimizle buluşturduk. Çiftçilerden olumlu dönüş alıyoruz, çok fazla talep geliyor. Soğuğa ve mantar hastalıklarına dayanıklı" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuraklığa dayanıklı arpa verimiyle çiftçiyi sevindirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.