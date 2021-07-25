Kuraklığa dayanıklı arpa verimiyle çiftçiyi sevindirdi

KONYA'DA üç genç ziraat mühendisinin ıslah ettiği arpa çeşidi, kurak geçen sezonda ortalamanın üç katı verimle üreticinin yüzünü güldürdü. Konya'da faaliyet gösteren tohum şirketinin sahibi Samet Ergündüz, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde birlikte öğrenim gördüğü iki arkadaşıyla sektöre girdiğini söyledi. Ergündüz, "6 sıralı arpa çeşidini çiftçimizle buluşturduk. Çiftçilerden olumlu dönüş alıyoruz, çok fazla talep geliyor. Soğuğa ve mantar hastalıklarına dayanıklı" dedi.

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