Lens kullananlar yerli ve milli ürüne kavuştu

TÜRKİYE'DE kamu-üniversite-sanayi iş birliğinde yerli ve milli lens solüsyonu üretildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yılda yaklaşık 120 milyon dolarlık dış ticaret açığı verilen lens solüsyonlarını, OSTİM Teknik Üniversitesi ve KOSGEB iş birliğiyle yerli ve milli olarak üreten Jeomed İlaç ve Sağlık Ürünleri AŞ'yi ziyaret etti. Lens solüsyonlarının şimdiye kadar yurt dışından ithal edildiğini ve bu alanda yaklaşık 120 milyon dolar açık verildiğini söyleyen Varank, "Böylelikle Türkiye'de lens kullananlar yerli ve milli bir ürüne kavuştu. Özellikle katma değerli ve açık verdiğimiz ürünlerin Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

6 MİLYON KUTULUK SATIŞ

BAŞLATTIKLARI Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na da değinen Varank, şöyle devam etti: "Burada açık verdiğimiz ürünlerin Ar-Ge'sinden ticarileşmesine tüm süreçlerini devlet olarak destekliyoruz, belirlediğimiz ürün gruplarında firmalarımıza destekler veriyoruz. Kimya ve ilaç sanayisi de bunlardan biri. Önümüzdeki dönemde de hamle programı kapsamında bir çağrıya çıkacağız ve firmalarımıza Türkiye'de üretilmeyen ürün ve ilaçlarla ilgili üreteceği projelerde destek vereceğiz." Şirket yılda 6 milyon kutu ihracat yapmayı hedefliyor.