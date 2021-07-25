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Haberler Ekonomi Meyve sebze dış satımı, ilk 6 ayda yüzde 25 yükseldi

Meyve sebze dış satımı, ilk 6 ayda yüzde 25 yükseldi

Meyve sebze dış satımı, ilk 6 ayda yüzde 25 yükseldi

25.7.2021

ULUDAĞ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, Türkiye yaş meyve sebze ihracatının geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla büyük ivme kazandığını söyledi. Özellikle Avrupa pazarından gelen talepler doğrultusunda 2020 yılında 2019'a göre yüzde 26'lık artış yaşandığını dile getiren Yazgan, "2020 yılının ilk yarısında 1 milyar 200 milyon dolar civarında olan yaş meyve sebze ihracatının 2021 yılının aynı döneminde yüzde 25'lik artışla 1 milyar 500 milyon dolar civarında olduğunu görüyoruz. İhracattaki bu artış yaş meyve sebze sektörünün büyük bir ivme kazandığının göstergesi olarak yorumlanabilir." dedi. Yazgan, yaş meyve sebze ihracatında Avrupa ve Rusya'nın en önemli pazarlar olduğunu ifade etti.
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