Oda üyeleri aidat kolaylığı istiyor

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) üyeleri pandemi nedeniyle aidatları ödeyemediklerini belirterek, oda yönetiminin bu konuda bir çözüm bulması talebini dile getirdi. Oda üyeleri, "Bu olumsuz ortamda ticaret ile uğraşan insanlarımız çalışamadı. Ticaret erbabı sıkıntıya düştü ve bağlı oldukları odalara veya borsalara aidat borçlarını ödeyemez duruma geldiler" dedi.

Türkiye'deki tüm oda ve borsalarda aidat borcundan dolayı askıya alınan firma sayısında artış görüldüğünü ifade eden İTO Meclis Üyesi Hasan Akarçalı, "Bu mücbir sebepten dolayı pandemi dönemini kapsayan yıllarda aidat borcunu ödeyemeyen firmaların askıdan indirilmesini istiyoruz. İTO 81. Doğal ve İşlenmiş Katı Yakıt Meslek Komitesi olarak aldığımız kararı İTO yönetimine ilettik. Bu işler silsile yoluyla ilerliyor. Sayın İTO Başkanımız Şekib Avdagiç de talebimizi diğer bazı komitelerin aynı istikamette aldığı kararlarla birleştirerek TOBB yönetimine ve devamında Ticaret Bakanlığına gönderdi. İsteğimizin karşılanmasını bekliyoruz. Umarız sonuç hepimiz için iyi olur" dedi.

■ ŞENOL KANTÜRK