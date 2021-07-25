BAYRAM sonrası piyasaları yoğun bir gündem bekliyor. Pandeminin seyri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hem faiz artırımına hem de tahvil geri alımında azaltıma gidip gitmeyeceğini takip edecek. Uzmanlar piyasalarda faiz indirimlerinin yılın son aylarında olabileceği yönünde beklenti oluştuğunu belirtiyor.

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