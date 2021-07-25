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Haberler Ekonomi Piyasaları yoğun bir gündem bekliyor

Piyasaları yoğun bir gündem bekliyor

Piyasaları yoğun bir gündem bekliyor

25.7.2021

BAYRAM sonrası piyasaları yoğun bir gündem bekliyor. Pandeminin seyri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hem faiz artırımına hem de tahvil geri alımında azaltıma gidip gitmeyeceğini takip edecek. Uzmanlar piyasalarda faiz indirimlerinin yılın son aylarında olabileceği yönünde beklenti oluştuğunu belirtiyor.
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