Üretici dostu Kaymakam Şahin sahada hizmet veriyor

AYDIN'IN Efeler ilçesi Kaymakamı Cemal Şahin, makamından daha çok vatandaşlara sahada hizmet veriyor. Tarımsal üretime verdiği destekten dolayı ilçede 'üretici dostu kaymakam' unvanı verilen Şahin, özellikle pandemi döneminde sürekli sahada çiftçilerin yanında bulunarak kentte tarımsal üretimin kesintiye uğramamasında önemli rol oynadı.

Kaymakam Şahin, tohum, fidan, gübre desteği sağladığı çiftçilerin hasadına katılıp bahçelerden ürün de topluyor. Gödrenli mahallesinde seher vaktinde tarım emekçilerinin domates hasadına katılıp birlikte kahvaltı yapan Şahin, hepsinin gönlünü kazanmış durumda. Mesleğinin ilk yıllarından beri tarımsal gelişmeye özel bir önem verdiğini vurgulayan Şahin, "Pandemi salgınında tarımsal üretim daha da önem kazandı. Efelerimiz zeytin, incir, kestane, ceviz, enginar, sebzesiyle meşhur. Burada tarımda farklı ürünleri geliştirmeye çalışıyoruz. Ejder meyvesi, kuşkonmoz, avokado gibi ürünlerin yetiştirilmesi için de çalışıyoruz. Sadece hasatta değil, sürekli sahadayız" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE