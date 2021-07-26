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Haberler Ekonomi Afet bölgesi ilan edilen yerlerde ödemelere erteleme! Başkan Erdoğan duyurdu

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde ödemelere erteleme! Başkan Erdoğan duyurdu

Son dakika... Başkan Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerlerde, vergi ve SGK prim ödemelerinin erteleneceğini, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını duyurdu.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde ödemelere erteleme! Başkan Erdoğan duyurdu

26.07.2021, 16:19 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021, 16:26

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize, Artvin ve Düzce'deki sel felaketleriyle ilgili paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, "Yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde:

Vergi ertelemesi uygulanacak

Esnafın SGK prim ödemeleri ertelenecek

Eşya zararları karşılanacak

Esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek

Acil destek paketi hazırlanacak

İşyeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacak

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