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Haberler Ekonomi Bayramda 3 milyon 700 bin kurbanlık satıldı

Bayramda 3 milyon 700 bin kurbanlık satıldı

Bayramda 3 milyon 700 bin kurbanlık satıldı

26.7.2021

Türkiye Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, vatandaşların gerek yurt içi gerekse yurt dışında vekaletle kurban kesimini tercih etmeleri nedeniyle, kurban pazarlarına ilginin azaldığını, büyük şehirlerde beklenen yüksek satışların olmadığını söyledi. Çelik, kurbanlık sayısının geçen yıla göre düşük kaldığını tahmin ettiklerini belirterek, "Kurban Bayramı'nda 2 milyon 750 bin küçükbaş, 950 bin büyükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 700 bin baş civarında kurbanlık satıldı." dedi.

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