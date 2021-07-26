Bu yıl yeni bir ihracat rekoru kıracağımıza inancımız tam

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Hafta Başı Sohbetlerinde önemli açıklamalarda bulundu. Pandemi koşullarından, Ege Bölgesi ve İzmir'in yaş meyve ve sebze ihracatı potansiyeline, Çin ile yaşanan kiraz ihracatı sorunundan, dijitalleşmeye kadar pek çok soruyu yanıtlayan Uçak, "2021 yılının ilk yarısında ihracatımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış yaşandı. Toplamda 509 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı gerçekleştirdik. 2021 yılı sonunda yeni bir ihracat rekoru kıracağımıza inancımız tam" diye konuştu.



BİZİM İÇİN OLUMLU GEÇTİ

2020 yılı Dünya ve Türkiye açısından korona virüs koşullarında geçti. Pandemide geçen yılı Birlik olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 2020 pandemiden kaynaklı olarak ekonomik olarak zor bir yıl oldu. Ancak bizim için son derece olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Pandemi koşullarında çoğu yerde üretim durma noktasına gelirken biz ara vermeden çalışmaya devam ettik. Pandemiye rağmen ihracatımızı arttırarak, 1 milyar doların üzerine çıkardık.

2021 yılının tamamında nasıl bir performans bekliyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? 2021'in ilk yarısını geride bıraktık. Geçen yılın aynı dönemine göre ilk 6 ayda ihracatımızda yüzde 18'lik artış yaşandı. Toplamda 509 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı yaptık. 2021 yılı sonunda yeni bir ihracat rekoru kıracağımıza inancımız tam. Bu arada yeni pazarlar bulmak için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Katma değeri yüksek meyveler üretmeye başladık. Sanal fuarlar kurduk. 2021 yılındaki ihracat hedefimiz 1.2 milyar dolar ve inşallah bu hedefimize ulaşacağız.



Ege ve İzmir'in yaş meyve ve sebze ihracatının daha da yukarılara çekilmesi için hangi adımlar atılmalıdır?



EZONLAR UZATILMALI

Ürün çeşitliliğimizi artırarak ihra-cat sezonlarımızı uzatmalı ve ihra-catta sürdürülebilir bir yapıya kavuş-malıyız. Araştırma enstitülerinin çalışmalarını yakından takip ediyor ve katkı sağlıyoruz. Ürün çeşitliliği-nin artması kapsamında tarıma daya-lı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulmasını da çok önemsiyoruz. Alt yapı çalışmaları devam eden Diki-li Organize Sanayi Bölgesi ile 80 bin tona yakın kaliteli ve katma değeri yüksek meyve sebze üretimi hedefi-miz var. Bayındır, Bergama ve Kınık ilçelerinde de oluşumlar devam edi-yor. Sanayi bölgelerinin, sağladı-ğı istihdam, modern üretim teknolo-jileri ile uyumu, çevreye duyarlılığı, katma değerli üretimi ile hem kurul-duğu kırsal bölgeye, hem de ülkemi-ze çok büyük katkıları olacaktır.



2020'de Çin ve Rusya ile ürün gönderme konusunda krizler çıktı. Bu sorunlar çözüme kavuşursa ihracatı ne oranda arttırabilir?



Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı domates kotası 250 bin tona çıktı. Bu durum sevindirici olsa da kotanın tamamen kaldırılmasıı yönünde bir temennimiz var. Bu kotanın kalkması durumunda domates ihracatımız ciddi oranda artar. Çin'e kiraz ihracatı ise geçen senenin son zamanlarında yasaklanmıştı. Bu sene sezon sonuna yaklaştık. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin de desteğiyle 2022 sezonunda sorunların aşılabileceğini düşünüyorum. Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı domates kotası 250 bin tona çıktı. Bu durum sevindirici olsa da kotanın tamamen kaldırılmasıı yönünde bir temennimiz var. Bu kotanın kalkması durumunda domates ihracatımız ciddi oranda artar. Çin'e kiraz ihra

rında yasaklanmıştı. Bu sene sezon sonuna yaklaştık. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin de desteğiyle 2022 sezonunda sorunların aşılabileceğini düşünüyorum.



ÜRÜNLERİMİZE TALEP ARTACAK

2021 yılının uluslararası meyve ve sebze yılı olarak ilan edilmesinin Ege'nin ihracatına ne gibi yansımaları olacak? Birleşmiş Milletler'in 2021 yılını meyve sebze yılı olarak ilan etmesindeki ana motivasyonu meyve ve sebzelerin insan beslenmesi ve sağlık alanındaki önemli rolüne ilişkin farkındalığı artırmaktır. Meyve ve sebzeye dayalı gıda sistemlerinin katkıları çok önemli. 2021'in meyve ve sebze yılı olarak ilan edilmesinin Türk ürünlerine de talebi arttıracağını düşünüyorum.



DİJİTAL FUARLARLA YENİ PAZARLAR BULDUK

Pandemi sürecinde dijitalleşme konusunda ne gibi adımlar attınız? Gelecek yıllarda bu konuda Birlik yönetimi olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? Pandemi koşullarında dijitalleşmek bir zorunluluk haline geldi. Biz de hızla dijitalleşmeye adapte olmaya çaba gösterdik. Toplantılarımızı zoom ortamına taşıyarak görüşmelerimize hızla devam ettik. Bize en büyük katkı sağlayan ise gerçekleştirdiğimiz dijital fuarlar oldu. Bu sayede yeni pazarlara ulaşabildik.

Mert ALPDÜNDAR