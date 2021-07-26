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Haberler Ekonomi Garanti araç sayısının üzerinde geçiş oldu

Garanti araç sayısının üzerinde geçiş oldu

Garanti araç sayısının üzerinde geçiş oldu

26.7.2021

KAMU-ÖZEL sektör işbirliği ile gerçekleştirilen projeler ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Ulaştırmada gerçekleştirilen Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri akaryakıttan tasarruf ettiriyor ve emilasyonu azaltıyor. Muhalefet partilerinin karşı çıktığı YİD projeleri tek tek meyvesini veriyor. Buna en güzel örnek ise ulaştırma alanındaki projeler. Başta CHP olmak üzere muhalefetin iddialarının aksine köprü ve otoyollarda günlük araç geçişleri taahhüt edilen garantilerin üstüne çıktı. Devletin bir kuruş para harcamadan ortaya koyduğu bu eserler, garanti edilenin üzerinde kâr getirmeyi sürdürdüğü taktirde özel sektör karının yüzde 30'unu Hazineye aktaracak. Hükümet yetkilileri geçiş rakamlarının Kovid-19 salgını sürecinde gerçekleştiğine dikkat çekerek salgının tamamen bitmesi ile geçiş rakamlarının daha da artacağını dile getirdiler. Devletin hiçbir şekilde masraf etmediği projelerin işletme giderlerinin yüklenici firmalar tarafından karşılandığını hatırlatan yetkililer, Türkiye'nin AK Parti iktidarı ile birlikte Yap-İşlet-Devret modeli üzerinden vizyon proje yatırımlarına muhalefetin manipülasyonlarına rağmen kararlılıkla devam ettiğini söylediler. YİD modeli dünyada birçok ülke tarafından uygulanıyor.

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