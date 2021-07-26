Genç işsizliğe çözüm için 6 yeni meslek

İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) başlattığı ihracat seferberliği kapsamında sektöre kazandıracağı 6 yeni meslek dalı ile Türkiye'deki genç işsizlik sorununa çözüm olmayı hedefliyor. Yeni dünya düzeninin en önemli aktörleri arasında yer alan gençlere uygun olarak tasarlanan meslek grupları ile istihdam Türkiye'de bir sorun olmaktan çıkacak. İGEME geliştirdiği meslek kolları ile uzun dönemde ihracatçıların ve Kobilerin iş gücü ihtiyacını karşılamayı planlıyor. Hemen her mezun olan gencin iş bulabileceği bu meslek dalları sayesinde dış ticarette nitelikli iş gücü ihtiyacı da karşılanmış olacak.

İHRACAT SEFERBERLİĞİ

İhracat seferberliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda sektörün ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenen meslek dalları şunlar: ● İhracat ve Ticari İstihbarat Mühendisliği ● Sağlık Turizmi Uzmanlığı ● İş Geliştirme Teşvik ve Hibe Koçu ● Kobi Danışmanlığı ve Rehberliği ● E-ticaret ve Eihracat Girişim Koçu ● Dijital Pazarlama ve Reklam Mühendisliği. İhracat seferberliği ile Türkiye örnek olurken, İGEME CEO'su Murat Işık, projenin 500.000 yeni istihdam imkânı sağlamasını hedeflediklerini söyledi.