Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvurular; 26.07.2021 - 09.08.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacak.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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