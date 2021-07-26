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Haberler Ekonomi Sağlık turizminde hedef bölge Avrupa

Sağlık turizminde hedef bölge Avrupa

Sağlık turizminde hedef bölge Avrupa

26.7.2021

TÜRK Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, "Çoğu Avrupa ülkesine 1,5 saatlik, 2,5 saatlik şehir içi uçuşu gibi kısa mesafelerdeyiz. Bu nedenle Avrupa bölgesi sağlık turizminde bana göre can damarımız. Burada marka olursanız dünyada marka oluyorsunuz." dedi. Terziler, "Bu zamana kadar ne kadar çok hasta bakarsak o kadar iyi olacağını düşündük ancak artık ne kadar kaliteli tedavi yarışının başlamasıyla daha da ileriye gideceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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