Sumak üretimi 8 yılda 5 kattan fazla arttı

Türkiye'de kendiliğinden yetişebilen ve pek çok sektöre girdi olabilme potansiyeli olan sumağın üretimi 2012-2019 döneminde 5 kattan fazla artarak 3 tondan 16 tona yükseldi. Doğadan toplanan ve ticarete arz edilen sumak toprak üstü kısımları ve köklerinde ticari yönden önemli olan gallotanen etken maddesini taşıması, iyi bir yağ, protein, lif kaynağı ve değerli bir yağ asidi olan oleik asit bakımından zengin olmasıyla karlı bir yatırım alanı olarak öne çıkıyor.

DİĞER