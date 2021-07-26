Türkiye BiP’ten bayramlaştı

TÜRKİYE, bu Kurban Bayramı'nda da iletişim platformu BiP ile bayramlaşmayı tercih etti. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, arifeyi de kapsayan 5 günlük Kurban Bayramı'nda BiP'le yapılan sesli ve görüntülü görüşme süresi, geçen Ramazan Bayramı'na oranla yüzde 25 arttı. Vatandaşlar milyarlarca mesaj göndererek sevdiklerine ulaşırken, BiP'e eklenen 15 kişilik HD kalitede görüşme özelliği sayesinde ise aynı anda daha fazla kişi bayramlaşabildi. Turkcell'liler, bayramda data kullanımında da yine rekor kırdı. Data kullanımı 59 milyon 464 bin 207 GB'a ulaştı. Turkcell, bayram boyunca müşterilerine esnek altyapı üzerinden en iyi hizmeti sunmaya devam etti. 19-23 Temmuz'da Turkcell'liler, 2 milyar 174 milyon 316 bin 434 dakika konuşurken, bunun en büyük bölümü 508 milyon 409 bin 626 dakika ile bayramın birinci günü gerçekleşti. İstanbul, 255 milyon 613 bin 805 dakikalık süreyle konuşma trafiğinin en yoğun olduğu birinci il oldu. İstanbul'u; 79 milyon 148 bin 337 dakikayla Ankara ve 67 milyon 245 bin 220

dakikayla İzmir takip etti.

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