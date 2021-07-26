Vergide zaman sınırı kalkıyor

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, ekonomi reformu kapsamında vergi düzenlemelerini sadeleştirirken, yatırımcının önünü açan, dijital dönüşümü hızlandıran devrim niteliğinde uygulamaları yaşama geçiriyor. Bütün mükelleflere hizmet veren, işlemlerin elektronik olarak yapılmasını sağlayacak Türkiye Dijital Vergi Dairesi'nin kurulmasına yönelik yasa şekillendi. Yasayla birlikte dijitalleşen işlemlerle etkin, hızlı sonuçlar alınırken, 24 saat açık olacak vergi dairesinde zaman sınırı olmadan işlem yapabilecek. Vergi dairelerinde vatandaşı bezdiren bürokrasi son bulacak

DİJİTAL ASİSTAN

Vatandaşların hayatını birçok yönden kolaylaştıracak Dijital Vergi Asistanı Sistemi önemli bir aşamaya geldi. Vatandaşlardan gelen sorulara yapay zekâ yoluyla vergi asistanı yanıt verecek. Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesine yönelik çalışma da bu yıl uygulanmaya başlıyor. Elektronik defter ve belge uygulamalarına dâhil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları revize edilecek.



850 BİN ESNAF YASAYI BEKLİYOR

YAKLAŞIK 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülüklerinin kaldırılmasına yönelik yasal düzenleme de Aralık sonunda Meclis'e sunulacak. Bu düzenleme basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirciyi kapsıyor. Vergi Usul Kanunu, gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncelleniyor.

HAZAL ATEŞ