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Haberler Ekonomi AB, Google’a 2 ay süre verdi

AB, Google’a 2 ay süre verdi

AB, Google’a 2 ay süre verdi

27.7.2021

AVRUPA Birliği (AB), otel ve uçuş arama sonuçlarını iyileştirmesi ve bunları nasıl sıraladığını açıklaması için Google'a 2 ay süre verildiğini açıkladı. Dünyanın en popüler internet arama motoru Google, ticari uygulamaları nedeniyle uzun zamandır dünyanın dört bir yanındaki antitröst uygulayıcıları ve tüketici gruplarının incelemesiyle karşı karşıya kaldı ve bazı durumlarda ağır para cezalarına çarptırıldı. En son şikayetler ise Google Flights ve Google Hotels hizmetlerinin fiyatlarına odaklanıyor. AB Adalet Komiseri Didier Reynders, "AB tüketicileri, tatillerini planlamak için arama motorlarını kullanırken yanlış yönlendirilemez. Tüketicilerin, seçimlerini şeffaf ve tarafsız bilgilere dayanarak yapmaları için adımlar atmamız gerekiyor." dedi.
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