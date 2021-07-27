Amazon dopingiyle Bitcoin 39 bine çıktı

İNGİLİZ City A.M. gazetesinin, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, çevrimiçi perakende satış devi Amazon'un yıl sonuna kadar Bitcoin ile ödemeleri kabul etmek istediğini duyurmasının ardından, kripto para birimleri yukarı yönlü ivme kazandı. Jp Morgan ise müşterilerine kripto paralara erişim imkanı sağladığını duyurarak bu konuda adım atan ilk ABD bankası oldu. Bitcoin dün sabah yüzde 12,94 artışla 38.899 dolar seviyesine yükselirken haftalık artış yüzde 22,59 oldu. Eter ise son 24 saatte yüzde 9,37 artışla 2.366 dolardan işlem gördü.

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