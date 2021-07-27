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Atılım Üniversitesi 15 öğretim görevlisi alacak

Atılım Üniversitesi, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 öğretim görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Atılım Üniversitesi 15 öğretim görevlisi alacak

27.07.2021, 08:55

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Atılım Üniversitesi 15 öğretim görevlisi alacak.

Yayınlanan ilanda, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili "Dekanlıklara/Müdürlüklere" şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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