Başkanlık görevini 40 yıl sonra isteğiyle bıraktı

Tire Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 65'inci genel kurulunda bir devir kapandı. Yıllardır küçük esnafa can suyu olan kooperatifin 'demir adam' lakaplı efsane Başkanı Muhittin Hızlan, son yapılan seçimli genel kurulda tekrar aday olmadı ve 40 yıllık başkanlık koltuğunu, kooperatifin muhasebe müdürü Mustafa Sarıkaya'ya bıraktı. 82 yaşındaki Hızlan, 1 yıl daha yönetimde idareci olarak görev yaptıktan sonra kooperatifçilik hayatına veda edeceğini ifade etti.

ÜYELERDEN ALKIŞLARLA VEDA

Tire Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda salonu hınca hınç dolduran üyeler, efsane Başkan Muhittin Hızlan'ı veda konuşmasında dakikalarca ayakta alkışlayarak uğurladı. Koltuğun yeni sahibi Mustafa Sarıkaya ise yıllardır 'Baba' gibi gördüğü Hızlan'ın elini öperek, kendisine gösterdiği güven için teşekkür etti. Kooperatifte, 60 yılı aşkın idarecilik, yaklaşık 40 yıldır da başkanlık yaptığını vurgulayan Hızlan, "Bu süre içinde hiç seçim kaybetmedim. Kesintisiz 40 yıl görev yaptım. Kaç kongre geçirdim saymadım bile. Yönetim kurullarıyla hep uyum içinde çalıştım. Yeni Başkanımız Mustafa Sarıkaya'yı uzun yıllardır başkanlık görevine hazırlıyordum. Yöneticiliğim süresince herkese eşit mesafede ve adaletli davrandım. Dürüstlük en temel ilkem oldu. Yeni başkana da en büyük tavsiyem bunlar olacak. Bünyemizden yetiştirdiğimiz pırıl pırıl gençlere bayrağı gözümüz arkada kalmadan teslim ediyorum" dedi.

İLK YILLARDA KREDİ KULLANMIŞ

Asıl mesleğinin tornacılık olduğunun altını çizen Hızlan, "Daha gencecik bir esnaftım. Bir an önce hayata atılmak, işyerimi açmak istiyordum. İşyerimi açmak için yaklaşık 2 bin 500 lira kredi alarak tanıştığım kooperatifte idareci olarak başarılarla dolu tam 60 yıl geçirdim" diye konuştu.

ŞAŞIRTAN KARİYER

TEK adaylı genel kurulda üyelerin oylarıyla başkanlık koltuğuna oturan yeni başkan Mustafa Sarıkaya ise filmleri aratmayan ilginç kariyer hikayesi ile şaşırttı. Yaklaşık 32 yıl öce kooperatifin kapısından girdiğini kaydeden Sarıkaya, "Bir gün başkanlık koltuğuna oturacağımı hayal bile edemezdim. Muhittin bey beni işe aldığında genç ve tecrübesizdim. Bana ne iş verildiyse yaptım. Kooperatifin gelir amaçlı işlettiği düğün salonunu her düğün öncesi ve sonrası temizledim. Gün geldi çay, kahve servisi yaptım. İşi mutfağında ve en önemlisi erbabından öğreniyordum. Ardından, belge işlem servisinde çalıştım. 14 yıl önce de muhasebe müdürlüğüne terfi ettim. Sayın başkanım beni bu göreve layık gördü ve destek oldu. Onun yüzünü kara çıkarmayacağım. Gerektiğinde her konuyu tecrübelerinden faydalanmak için ona danışacağım" ifadelerini kullandı.

NADİR UYSAL