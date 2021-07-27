Bornova’da ruhsat için online başvuru

BORNOVA Belediyesi'nde pandemi nedeniyle hayata geçirilen e-Ruhsat uygulaması ile ruhsat başvuruları artık online olarak yapılıyor. Vatandaşlar belediyeye gelmeden, bilgisayar üzerinden ilk başvurularını yapabilecek. daha sonra randevu alacak. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, vatandaşlar için pratik ve hızlı bir sistemi hayata geçirdiklerini söyledi.

DİĞER