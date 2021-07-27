TÜRK Eximbank'ın Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı gemi inşa sektöründe ilk defa kullanılırken, bu destekle Norveç'e balıkçı gemisi ihracatı gerçekleştirildi. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, gemi inşa sektörü ihracatının 2 milyar dolar seviyesinin üzerine ulaşmasına katkı sunmayı amaçladıklarını bildirdi. İhracatı yapan Cemre Marin Endüstri firmasının Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özeroğlu, "Bu bir ilk. İhracat hacmimizi 2 kat artırabiliriz" ifadelerini kullandı.
Eximbank teminatıyla Norveç’e gemi sattılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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