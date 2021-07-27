Eximbank teminatıyla Norveç’e gemi sattılar

TÜRK Eximbank'ın Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı gemi inşa sektöründe ilk defa kullanılırken, bu destekle Norveç'e balıkçı gemisi ihracatı gerçekleştirildi. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, gemi inşa sektörü ihracatının 2 milyar dolar seviyesinin üzerine ulaşmasına katkı sunmayı amaçladıklarını bildirdi. İhracatı yapan Cemre Marin Endüstri firmasının Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özeroğlu, "Bu bir ilk. İhracat hacmimizi 2 kat artırabiliriz" ifadelerini kullandı.

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