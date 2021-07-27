Güven arttı üretim şahlandı! Reel kesimin güveni 9 yılın zirvesinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye ekonomisini sadece döviz kuru-faiz-enflasyon parantezine hapsetmeye çalışanların gerideki yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme temelli asıl fotoğrafı gözlerden kaçırma çabaları boşunadır" tespiti dün açıklanan verilerle bir kez daha haklı çıktı.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20'nin üzerinde büyümesi beklenen ekonomideki güçlü seyrin üçüncü çeyrekte de devam ettiği kapasite kullanım oranı, güven endeksleri ve ihracat rakamları ile somutlaştı.

ÜRETİM ARTIŞI HIZLANDI

Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte iç talebin patladığı, yurtdışı siparişlerin de hız kesmediği temmuz ayında reel sektör üretime tam gaz devam etti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı, temmuzda hazirana göre 0.1 puan artarak yüzde 76.7'ye çıkarak Aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Pandemi öncesi 2020'nin şubat ayında yüzde 76 olan kapasite kullanım oranı, nisan sonunda yüzde 61.6'ya gerilemişti.

GÜVEN PERÇİNLENDİ

İç ve dış talepteki canlılığı yanı sıra, hükümetin devam eden destekleri reel sektörün güvenini de perçinledi. Reel kesim güven endeksi temmuzda 1.8 puan artarak 114.8 seviyesine çıktı. Böylece endeks 2012 yılının nisan ayından bu yana (115.4) en yüksek seviyeye ulaştı. 2020'nin şubat ayında 106.9 olan endeks, pandemi ile birlikte nisanda 66.8'e inmişti.

Genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAR

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, açıklanan verilerin büyümenin tahminlerin üzerine çıkacağına işaret ettiğini belirterek, "İkinci çeyrek için açıklanacak güçlü çift haneli büyüme oranının da katkısıyla yılın genelinde yüzde 7 oranında bir büyüme gerçekleşmesi muhtemel görünmektedir" dedi.

İHRACATTA GÜNLÜK REKOR

Haziran ayında ihracatta 4 rekor birden kırılırken, temmuz ayında da tarihi başarılara imza atılıyor. TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatın takvim ve baz etkisine rağmen rekor kırmaya devam ettiğini belirtti.

"Daha önce 31 Mayıs 2019'da ulaşılan günlük 1.3 milyar dolarlık ihracat rekoru, 14 Temmuz'da 1 milyar 310 milyon dolar, 16 Temmuz'da ise 1 milyar 540 milyon dolarla tazelendi" dedi.

GÜVEN ENDEKSLERİ YÜKSELİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sektörel güven endeksleri de yılın üçüncü çeyreğine artışla başladı. Güven endeksi temmuzda; hizmet sektöründe yüzde 5.8, perakende ticaret sektöründe yüzde 3.7 ve inşaat sektöründe yüzde 4.7 arttı.

Hizmet sektörü güven endeksi 114.8 ile 2020 şubattan bu yana en yüksek seviyeye, perakende ticaret sektörü güven endeksi 109.6 ile 2020 kasımından bu yana en yüksek seviyeye, inşaat sektörü güven endeksi ise 86.3 ile 2020 aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.