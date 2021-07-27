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Haberler Ekonomi Kapasite kullanım oranı Temmuz’da yüzde 76,7

Kapasite kullanım oranı Temmuz’da yüzde 76,7

Kapasite kullanım oranı Temmuz’da yüzde 76,7

27.7.2021

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.698 iş yeri tarafından Temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi. Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Temmuz'da bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 76,7'e ulaştı. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,1 puan artarak yüzde 76,4'e yükseldi.
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