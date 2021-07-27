UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, 121 bin 552 kişi görme fırsatı buldu. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, günlük ziyaretçi sayılarının artmasıyla yıl sonunda 1 milyon hedefine ulaşmayı beklediklerini vurguladı.
Pamukkale’yi bayramda 121 bin kişi ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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