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Haberler Ekonomi Pamukkale’yi bayramda 121 bin kişi ziyaret etti

Pamukkale’yi bayramda 121 bin kişi ziyaret etti

Pamukkale’yi bayramda 121 bin kişi ziyaret etti

27.7.2021

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, 121 bin 552 kişi görme fırsatı buldu. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, günlük ziyaretçi sayılarının artmasıyla yıl sonunda 1 milyon hedefine ulaşmayı beklediklerini vurguladı.
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