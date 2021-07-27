Pamukkale’yi bayramda 121 bin kişi ziyaret etti

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, 121 bin 552 kişi görme fırsatı buldu. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, günlük ziyaretçi sayılarının artmasıyla yıl sonunda 1 milyon hedefine ulaşmayı beklediklerini vurguladı.