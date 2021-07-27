Piyasalarda son hafta yoğunluğu

YURT içi piyasaların Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sadece yarım gün işlem gördüğü geçen hafta küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken, bu hafta ABD ve Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu takip edilecek. Yeni haftada yoğun veri akışı izlenecek. Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı kritik olacak.

DİĞER