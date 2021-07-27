Plastik atık ithalatı için yeni kriterler

PLASTİK atık ithalatı yapan geri kazanım tesislerine, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla mali teminat zorunluluğu, ilave belgelendirme ve tesis kriterleri getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla, 81 il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne, "Atık İthalatı İşlemleri" konulu genelge gönderildi.

GENELGEYLE, "3915.10.00.00.00 kodlu GTİP'li etilen polimerlerinden olan plastik atıklar"ın ithalatını yapacak tesislerin, belirtilen teknik şartları sağlaması, atık ithalatçısı kayıt belgelerini yenilemesi ve atık ithalatı işlemlerine yönelik düzenlemeler oluşturulması amacıyla hazırlanan ek düzenleme yürürlüğe girdi. İthalatçı tesisler ayrıca 2021 yılı belgelerini yenilemekle yükümlü olacak.

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