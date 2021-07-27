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Haberler Ekonomi Rekor üretim ayçiçeği yağı fiyatını düşürecek

Rekor üretim ayçiçeği yağı fiyatını düşürecek

Rekor üretim ayçiçeği yağı fiyatını düşürecek

27.7.2021

GÜNEY ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (GÜNYAĞDER) Başkan Yardımcısı Hasan Özkan, bu yıl 1,8 milyon tonluk rekor üretim beklentisinin ayçiçeği yağında fiyatı düşüreceğini söyledi. Bu yıl hem dünya hem ülke genelinde ayçiçeği üretiminde rekor hasat beklendiğini kaydeden Özkan, "Bu yıl üretim rekoru kıracağız. Aynı şekilde dünyada da 59 milyon tonluk bir rekor üretim beklentisi var. Bu arz artışı, ayçiçeği yağı fiyatlarına düşüş olarak yansıyacak. Ayçiçeği yağında fiyat düşecek. Bu da tüketicinin ayçiçeğine daha uygun fiyatlarla ulaşmasını beraberinde getirecek. Düşen fiyatlar gıda enflasyonuna olumlu yönde katkı sağlayacak" dedi.
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