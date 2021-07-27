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Haberler Ekonomi TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporunu açıklayacak

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporunu açıklayacak

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporunu açıklayacak

27.7.2021

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-III"ün tanıtımı amacıyla 29 Temmuz Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, bankanın sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
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