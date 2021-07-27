TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-III"ün tanıtımı amacıyla 29 Temmuz Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, bankanın sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporunu açıklayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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