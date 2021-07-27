TÜBİTAK 2 teknik ve destek personeli alacak

TÜBİTAK Başkanlığı, 2 teknik ve destek personeli alımı için ilan açtı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere proje personeli (teknik ve destek personeli) alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.