Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr. internet sitesinde yayımlanan ilana göre TÜBİTAK'ın 60 Araştırmacı ve Teknisyen istihdam edeceği öğrenildi.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
TÜBİTAK 60 Araştırmacı ve Teknisyen istihdam edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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