Türkiye dijital oyun pazarı 10 milyar liraya koşuyor

DİJİTAL oyun sektöründe dünyanın önde gelen oyuncularından biri olan Türkiye, büyük bir yatırımı daha genç bir dijital oyun girişimcisi ile ABD'den Türkiye'ye çekti. Türk bilgisayar mühendisi Mert Gür tarafından 2019 yılında kurulan Loop Games, pandemi döneminde dünyanın en hızlı büyüyen mobil oyun şirketlerinden biri oldu. Hacettepe Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Loop Games, Match 3D oyunu ile ABD'den 60 milyon dolarlık yatırım aldı. Match 3D oyunu ile 100 milyonun üzerinde indirilme sayısına ulaşan ve ABD oyun içi satışlarda ilk yüze giren Loop Games, günde 1.5 milyon ortalama kullanıcı sayısına sahip. Türkiye Oyun Sektörü Raporu'na göre 2020'de 7 milyar liralık bir büyüklüğe ulaşan Türkiye dijital oyun piyasası bu yıl 10 milyar lirayı aşacak. 5 yıl içerisinde yüzlerce kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini belirten Gür, "Pandemide işlerimiz büyüdü. Türkiye'de oyun sektöründe hisse vermeden bu noktaya gelebilen ilk firmayız. Uzun vadeli hedefimiz ise şirketimizi halka arz etmek olacak" dedi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK