5G ve ötesi için uzman gençler yetiştirilecek

Dünyada 5G teknolojisine ilk geçen ülkelerden biri olmak için çalışmalarını hızlandıran Türkiye, 5G (beşinci nesil) teknolojilerini inşa edecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için de düğmeye bastı. 2020 yılında 5G test şebekeleri denenerek önemli bir başarıya imza atılırken, 2022 yılında frekans ihalesinin tamamlanması, 2023 yılında ise ilk 5G sinyalinin vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda 5G Vadisinde 5G ve ötesi konularda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent Üniversiteleri'nde öğrenim gören gençlere mobil işletmecilerin profesyonel yol göstericiliği ile eğitim fırsatı sunulacak.

İLERİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kullanılmaya başlandığında internet hızını 100 kata kadar artıracak olan 5G teknolojilerinin geliştirilmesinde görev yapacak nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için harekete geçti. Kurumdan yapılan duyuruda "5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı"nın yeni dönem başvurularına ilişkin bilgi verildi. Programla bilgi, iletişim ve haberleşme teknolojilerinin yanı sıra dijital dönüşüm konularında çalışacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında eğitim desteği alacak nitelikli insan kaynağının, Türkiye ile dünya pazarlarında yer alacak yerli ve milli katma değeri yüksek ürün ve teknolojilerin geliştirilmesinde kritik rol oynayacağı öngörülüyor. Ayrıca program kapsamında desteklenecek öğrencilerin, ileri iletişim teknolojileri üzerine sürdürülebilir yetkinlik oluşturması ve yapacakları tez çalışmalarıyla patentler, projeler ve makaleler gibi çok çeşitli formlarda çıktılar üretmesi hedefleniyor. Söz konusu programa kabul edilen öğrenciler ODTÜ, Hacettepe veya Bilkent Üniversitelerinde 5G alanında yürüttükleri yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederken mobil işletmecilerin profesyonel yol göstericiliği ile kendilerini 5G ve Ötesi teknolojilerde geliştirme fırsatı yakalayacak.

SON GÜN 31 AĞUSTOS

Programa dâhil olmak isteyenlerin öncelikle ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent Üniversiteleri'nde Elektrik- Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilmiş olması gerekirken, bu kişiler için son başvuru tarihi ise 31 Ağustos olarak belirlendi.

HABERLEŞME SEKTÖRÜ BOYUT ATLAYACAK

5G'YE geçilmesi ile birlikte elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde adeta boyut atlayacak. 5G teknolojisi bugün üzerinde çalışılan nesnelerin interneti, yapay zeka, makineler arası iletişimi (M2M), makine öğrenmesi gibi alanlarda da yenilikleri hızlandıracak. Daha etkili ve güçlü bir siber güvenlik sistemine sahip olan 5G ile veri analitiği daha da önem kazanırken, kodlama ve tasarımın da önemi artacak. Anlık iletişim yeteneği ile otonom araç kullanımı yaygınlaşacak. 5G teknolojisi sayesinde bir doktor, dünyanın bir ucundaki bir hastayı anlık komutlar verebildiği robotlar sayesinde ameliyat edip tedavi edebilecek. SIM kartsız telefon kullanımı mümkün olacak. 5G olarak tanınan beşinci nesil teknoloji, normal olan 6 gigahertz frekans bandından daha fazla hizmet verirken, 10 gigabayt veri gönderme kapasitesi bulunuyor. Yeni teknoloji bir saniyede 20 gigabaytlık veri indirme hızına sahip olacak.

■ BARIŞ ŞİMŞEK