Amazon’dan Bitcoin haberlerine yalanlama

AMAZON.COM, kriptopara Bitcoin'i bu yılın sonundan itibaren ödeme aracı olarak kabul edeceği yönünde basında çıkan haberleri yalanladı. Amazon Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceğimize yönelik spekülasyonlar doğru değil" dedi. Haberlerle 39 bin doları aşan Bitcoin, 24 saatte yüzde 3,73 düşüşle 36 bin 850 dolara geriledi.

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