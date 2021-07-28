Büyük otoyollar seyahat edenlerin sayısını artırdı

İSTANBUL Kamu Özel Sektör İşbirliği Mükemmellik Merkezi Başkanı Eyüp Vural Aydın, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi büyük yatırımların turizmi hareketlendirdiğini belirterek, "Şehirlere yeni yollar sayesinde daha kısa mesafede ulaşılmasıyla seyahat edenlerin sayısı da arttı." dedi.

Aydın, "Yerli turist uçak kullanmadan, turizm bölgelerine rahat bir şekilde ulaşmaya başladı. İzmir çevresinde yerli turistin çok sevdiği Çeşme, Alaçatı, Foça, Kuşadası, Bodrum gibi turizm merkezlerine özellikle İstanbul'dan daha fazla tatilci bekleniyor. İstanbul'un yanı sıra Bursa, Balıkesir gibi bu yol üzerinde yer alan vatandaşlar da İzmir'e daha sık gitmeye başladı. Bu hem turizmi hem de şehirdeki ticaret hayatını besliyor." ifadelerini kulland