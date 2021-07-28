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Haberler Ekonomi Çeşme bayram tatilini dolu geçirdi

Çeşme bayram tatilini dolu geçirdi

Çeşme bayram tatilini dolu geçirdi

28.7.2021

TÜRKİYE'NİN en önemli turizm destinasyonlarından Çeşme, Kurban Bayramı tatilini dolu geçirdi. Ilıca, Pırlanta ve Altınkum'daki plajlarıyla, Alaçatı'daki butik otelleriyle tercih noktası olan Çeşme'de, Kurban Bayramı'nda yoğunluk büyük ölçüde arttı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Genel olarak baktığımızda son 10 yılın en güzel bayramını yaşadık. Bu bayram Çeşme'de daha önce görmediğimiz kalabalığı gördük" dedi. Demir, "Geçmiş bayramlarda milyonları ağırlamıştık ama bu bayram bunun çok üstüne çıktı. Günübirlikçilerle birlikte bu yıl iki milyona yakın insanı bu bayram Çeşme'de ağırladık" ifadelerini kullandı.
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