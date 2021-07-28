Ege’de nüfusa göre en fazla esnaf Muğla’da

TÜRKİYE'DE yılın ilk yarısında esnaf sayısı 2 milyon 55 bin 598 olarak hesaplanırken, nüfusa göre en fazla esnafın bulunduğu il Burdur olarak kayıtlara geçti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu verilerine göre ülke genelinde esnaf sayısı yılın ilk yarısında 2 milyon 55 bin 598 oldu.

ESNAF sayısının nüfusa göre en fazla olduğu il yüzde 4,47 ile Burdur olurken, nüfusu 267 bin 92 olan ilde 11 bin 938 esnaf bulunuyor. Nüfusa göre esnaf yoğunluğunda Burdur'u yüzde 4,35 ile Muğla takip etti. Nüfusu 1 milyon 773 kişi olan ilde 43 bin 495 esnaf faaliyet gösteriyor. Türkiye'de en fazla esnaf 254 bin 336 ile İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 128 bin 351 esnafla İzmir, 107 bin 375 esnafla Ankara takip etti.