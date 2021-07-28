‘Girişimcilikte fikir değil icraat önemli’

EGE Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Cesaret Ekonomisi kitabının yazarı Dr. Özgür Zan'ı ağırladı. Açılışta konuşan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD Melekleri Ağı'nın 15 projeye yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaptığını belirtti. Webinarda Dr. Özgür Zan ise girişimcilikte başarı için fikrin değil iyi uygulamanın önemli olduğunu vurguladı. 23 ülkede 160'dan fazla otelde kullanılan Webee uygulamasının kurucu ortağı da olan Dr. Zan, doğru yöntem ve stratejilerle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

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