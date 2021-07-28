Haksız işten çıkarmaya karşı “teşvik” freni devrede

İŞTEN çıkarma yasağı, ücretsiz izin, kısa çalışma uygulamaları sona ererken haksız işten çıkarmaya karşı "teşvik" freni devreye girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı mikro işletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteğiyle 10 milyarlık finansman musluğu açıldı, teşvik kurallarıyla işçiler korumaya alındı. İlave istihdam desteğiyle beraber mikro işletmelere ilave istihdam için ucuz kredi desteği sürüyor. Çalışanın işini korumak, yeni istihdam yaratmak için 20'nin üzerinde prim teşviki, destek ve indirimi uygulanıyor. Teşviklerle işverenin işçilik maliyetlerinde indirim sağlanıyor. İstihdam edilen işçiler için 51 il ve iki ilçede istihdam edilen çalışanlar için 6 puanlık prim indirimi bu yılın sonuna kadar sürecek.

GENÇ, kadın istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanma süreleri uzatıldı. Sigortalıların, işe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalılıklarının bulunmaması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması, işyerinin de çalışanı yeni işe alması gerekiyor. Bu destek tutarı bin 560 lirayla 3 bin 790 lira arasında değişiyor. Başvuruların Temmuz başında başladığı makro işletmelere istihdam desteğiyle 100 bine yakın kişinin istihdamı hedefleniyor. İlave istihdamdan mikro işletmelere istihdam teşvikinden işçi çıkaran işletmeler yeni çalışan sayısı geçen yılın üzerinde çıkmadığı sürece yararlanamayacak.

■ HAZAL ATEŞ