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Haberler Ekonomi IMF, küresel ekonomik büyüme tahminini sabit tuttu

IMF, küresel ekonomik büyüme tahminini sabit tuttu

IMF, küresel ekonomik büyüme tahminini sabit tuttu

28.7.2021

ULUSLARARASI Para Fonu (IMF), 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininde değişikliğe gitmezken, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında artan ayrışmaya dikkati çekti. Raporda, ekonomik beklentilerin nisan ayından bu yana ülkeler arasında daha da farklılaştığı belirtildi. Raporda, küresel ekonominin 2021'de yüzde 6 büyümesinin beklendiği, 2022 yılı büyüme tahmininin ise yüzde 4,4'ten 4,9'a yükseltildiği kaydedildi. Bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininde değişikliğe gidilmeyen raporda, buna karşın, gelişmekte olan ülkelere yönelik bu yıla ilişkin beklentilerin aşağı yönlü, gelişmiş ekonomiler için ise yukarı yönlü revize edildiği ifade edildi.
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