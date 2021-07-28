Manisa üzümünün en büyük alıcısı Rusya

SOFRALIK çekirdeksiz üzüm ve toplam üzüm üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Manisa'da yaş üzüm hasadı devam ediyor. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde hasadı kadınlar yapıyor. Özellikle 15 Temmuz'da toplanmaya başlanan Superior Seedless cinsi üzüm yurt dışına gönderilirken, önümüzdeki günlerde de Sultani çekirdeksiz üzümün kesimine başlanacağı bildirildi. Yaş üzümler Rusya, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinde yoğun ilgi görüyor. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Selçuk Karabat, "Üreticilerimiz yaş üzümleri kalitesine göre 6-8 liradan satıyor. Üzümün en büyük alıcısı Rusya" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK