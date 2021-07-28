TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası, dün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 41 milyar 999 milyon 999 bin 979 lira verdi. İhaleye 123 milyar 160 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti
Merkez Bankası piyasaya 42 milyar lira verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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