Nakitle ödemeler önemini koruyacak

TCMB Nakit Kullanım Alışkanlıkları Anketi sonuçları, kartlı ödemeler günlük hayatta önemli bir yer edinse de, Türkiye'de nakdin çok daha baskın olduğunu, kısa vadede de diğer ödeme yöntemlerine karşı önemini koruyacağını ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre, bireylerin yüzde 32,3'ü gelirinin tamamını nakit olarak, yüzde 30,3'ü ise tamamını banka hesabı üzerinden elde ediyor. Gelirinin tamamını veya çoğunluğunu nakit olarak elde edenlerin oranı yüzde 55,1 düzeyinde gerçekleşti.

EĞİTİM düzeyi arttıkça geliri nakit olarak elde etme oranının da azaldığı gözlendi. Olağan bir günde cüzdanda taşınan medyan para miktarı 150 lira iken, demografik özelliklere göre cüzdanda taşınan ortalama para miktarının değiştiği dikkati çekti. ATM'den veya bankadan bir defada çekilen nakit para tutarının medyanı 500 lira, ortalaması 963 lira olarak hesaplandı. Ankete göre eğitim düzeyi ve gelir seviyesi arttıkça nakit kullanım oranı azalıyor.

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