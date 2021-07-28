Osmangazi Köprüsü’nde rekor

Muhalefetin yapımına karşı çıktığı ve hizmete girmesinden sonra da sürekli eleştirilerde bulunduğu bir dev yatırım daha sağladığı kazançlarla dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz'da 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldığını açıkladı.

'HAYAT ULAŞINCA BAŞLAR' MESAJI

Twitter hesabından, Osmangazi Köprüsü'nden yapılan araç geçişlerine ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Karaismailoğlu, söz konusu köprüden geçiş garantisinin 40 bin eş değer araç olduğunu ifade etti. Bakan Adil Karaismailoğlu yapılan yollar sayesinde milyonlarca vatandaşın Kurban Bayramı'nda sevdiklerine daha rahat ulaştığını vurguladı.

Kurban Bayramı nedeniyle milyonlarca vatandaşın yollara düştüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, "Mazide kaldı uzayan araç kuyrukları, git git bitmeyen yollar..." ifadelerine yer verdi. Bayramların sevdiklere ulaşıldığında daha güzel olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bu bayram milyonlarca vatandaşımız yüksek standartlı ve emniyetli bir yolculuk yaparak kavuştu sevdiklerine. Hayat Ulaşınca Başlar" paylaşımına yer verdi.