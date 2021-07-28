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Haberler Ekonomi Piyasalar Fed’in kararını bekliyor

Piyasalar Fed’in kararını bekliyor

28.7.2021

KÜRESEL piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, yatırımcılar dün başlayan ve bugün sona erecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı. Analistler, Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, üyelerin geçen ay tartışmaya başladığı varlık alımlarının azaltılması ile ilgili yönlendirmenin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
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