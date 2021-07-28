KÜRESEL piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, yatırımcılar dün başlayan ve bugün sona erecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı. Analistler, Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, üyelerin geçen ay tartışmaya başladığı varlık alımlarının azaltılması ile ilgili yönlendirmenin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Piyasalar Fed’in kararını bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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