SOCAR Türkiye, Risk Yönetimi ödülü kazandı

SOCAR Türkiye, enerji sektöründe risk yönetimi çalışmalarının değerlendirildiği Energy Risk Awards'da Yılın Kurumsal Risk Yönetimi ödülünü aldı. Şirket, risk yönetimi alanındaki yenilikçi çözümleriyle ödüle layık görüldü. SOCAR Türkiye Risk Grup Koordinatörü Sadig Hajiyev, SOCAR Türkiye'de risk yönetimini, kurumsal hedeflerine ulaşmada destekleyici bir proses olarak uyguladıklarını söyledi. Karar süreçlerinde yenilikçi uygulamalarla çıtayı daha da yükselttiklerini belirten Hajiyev, "Aldığımız ödül, bu alandaki yeni proje ve yatırımlarımızın tüm dünyaca izlendiğini gösteriyor. Zirveye yerleşmiş olmamız risk yönetimi performansımızın net bir göstergesi oldu" ifadelerini kullandı.

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